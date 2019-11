Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk rozmawiali "przy kawie"

Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział o rozmowie, na którą niedawno zaprosił go Donald Tusk. Jak przyznał, była to luźna konwersacja "przy kawie", a wybory prezydenckie 2020 nie były głównym jej tematem. Szef PSL zdradził, co mówi się o tym na opozycji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Donald Tusk nie namaścił mnie na kandydata na wybory prezydenckie 2020 - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz (East News, Fot: Witold Rozbicki/REPORTER)

Donald Tusk poinformował we wtorek, że nie będzie kandydatem w wyborach prezydenckich 2020. Ta decyzja zaskoczyła wielu komentatorów, ale i polityków w Polsce. - Uznał, że nie ma co brać udziału w tych zawodach - skomentował ten ruch Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL stał się tym samym jedynym politykiem, z którym o prezydenturę powalczy Andrzej Duda. Czy Donald Tusk udzielił mu poparcia podczas ich niedawnej rozmowy w Brukseli? - Nie padły takie słowa wobec mnie - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk rozmawiali "przy kawie"

Lider Ludowców zdradził, że z szefem Rady Europejskiej rozmawiał rano "przy kawie", a wybory prezydenckie 2020 nie były głównym tematem. - Najważniejsze były sprawy Europejskiej Partii Ludowej - powiedział polityk.

Zobacz też: Donald Tusk zdecydował. Politycy opozycji oceniają jego ruch

Kosiniak-Kamysz chce, żeby PSL i PO, a także inne partie opozycyjne, wyłoniły wspólnego kandydata w prawyborach. Wcześniej mieliby oni mierzyć się w serii debat w całej Polsce. - Proponujemy poważne rozwiązanie dla opozycji, a nie mamy poważnej odpowiedzi - powiedział szef PSL.

Opornie idzie też opozycji ustalenie planu współpracy w Senacie. - Analizowaliśmy różne możliwości, ale ustaleń personalnych jeszcze nie ma - powiedział Kosiniak-Kamysz o wyborze kandydata na marszałka izby.