Biskupi wydali oświadczenie. Stanowcza reakcja Lewicy

Konferencja Episkopatu Polski wydała stanowisko ws. aborcji. Eksperci Episkopatu stwierdzili, że aborcja nie może zostać przeprowadzona ze względu na przesłankę dot. zdrowia psychicznego matki. - Nikt Episkopatu o zdanie nie pytał - komentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - Rozumiem, że każdy w Polsce może wypowiadać się na każdy temat, ale chcę powiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, nawet o usunięciu przesłanki o wadach płodu, można dziś przerwać ciążę z przesłanki o zagrożeniu zdrowia i życia z powodu zagrożenia dla zdrowia psychicznego. To jest możliwe, niewielu lekarzy to robi, ale znamy tych lekarzy. Kobiety dzwonią do nas szukając pomocy. Jest możliwe przerwanie ciąży z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia jeśli zagrożone jest zdrowie psychiczne. Chciałabym, żeby Episkopat zajął się sprawami dot. religii, a nie zdrowia i życia kobiet. Biskupi nie mają do tego uprawnień, ani nie są ekspertami w tej dziedzinie - dodała.

