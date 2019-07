Biskup podczas homilii. "Konflikty nie mogą być usprawiedliwiane religią"

Krakowski biskup pomocniczy Damian Muskus nawiązał do ostatnich wydarzeń w Polsce i na świecie. Jak przypomina nie można "tłumaczyć przemocy wiarą w Boga i koniecznością obrony chrześcijańskich wartości".

Hierarcha w kazaniu odniósł się do słów Modlitwy Pańskiej "Ojcze Nasz" - informuje portal wiara.pl. - Kto woła do Boga: "Przebacz nam", nie może używać języka pogardy, przemocy, nienawiści wobec inaczej myślących. Kto ma Boga na swoich ustach, nie może jednocześnie wykrzykiwać nimi przekleństw - przypominał. Nawiązał tym samym do ostatnich wydarzeń w Polsce i na świecie.