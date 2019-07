Proboszcz od kontrowersyjnych wpisów o LGBT został wezwany do biskupa

Twierdził, że członkowie LGBT to nie "bracia i siostry", lecz wrogowie. Podważał słowa przewodniczącego Episkopatu ws. marszu równości. Ks. Sławomir Marek może odpowiedzieć za swoje kontrowersyjne zachowania. Ma się stawić na spotkanie z biskupem.

"W związku z wypowiedziami na Twitterze ks. Sławomira Marka został on wezwany do Świdnickiej Kurii Biskupiej w trybie pilnym. O podjętych decyzjach zostanie także poinformowana opinia publiczna" poinformował rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. Daniel Marcinkiewicz.

"Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia" - mówił w wywiadzie dla tygodnika "Niedziela” kościelny hierarcha.