"Bilokacja" prof. Maksymowicza. Kolejne kontrole po tekście WP

Szpital potwierdził, że Maksymowicz powinien być we wskazanych przez nas terminach na dyżurze. Poseł uważa z kolei, że to szukanie haków na niego i jego współpracowników, a on nie pracuje w ramach dyżurów, lecz nienormowanego czasu pracy. Innego zdania były jednak władze szpitala, które zresztą – w związku z konfliktem z załogą - zostały poproszone przez rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o złożenie rezygnacji (i tak się stało).