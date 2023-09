Bili, kazali klęczeć i "wypowiadać określone zdania". Koledzy znęcali się nad 13-latkiem

26 września bieżącego roku, do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgłosił się ojciec poszkodowanego chłopca. Zgłaszający przedstawił funkcjonariuszom film, na którym widać, jak grupa kilkunastolatków zmusza jego syna do klęknięcia, bije go oraz zmusza do wypowiadania upokarzających zdań. Materiał dowodowy stał się kluczowy dla śledztwa.