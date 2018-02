Bilans dnia. Sprawdź co działo się we wtorek

27-letni Polak, sądzony w Czarnogórze za spowodowanie pożaru napisał list z prośbą pomoc m.in. do Zbigniewa Ziobry. Tłumaczy, że obawia się, że wyrok nie będzie sprawiedliwy. Ma też zastrzeżenia do sposobu prowadzenia procesu. Również we wtorek Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska dzięki TVP Info została "profesorem", choć w rzeczywistości jest magistrem prawa.

O pomoc do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i organizacji praw człowieka zwrócił się 27-letni Polak, który sądzony jest w Czarnogórze za spowodowanie pożaru. Dawid Szydło obawia się, że wyrok nie będzie sprawiedliwy. Ma też zastrzeżenia do sposobu prowadzenia procesu. Mężczyzna od początku twierdzi, że rozpalił ognisko po tym, jak zgubił się w lesie, żeby zauważyli go ratownicy.

Pasażerowie, lecący samolotem linii Ryanair z Lublina do Londynu, musieli najeść się strachu. Kontrolerzy ruchu stracili kontakt z pilotami. W powietrze wzbiły się belgijskie odrzutowce F-16. W pewnym momencie kontakt został przywrócony i samoloty eskortujące odleciały. Samolot bez kłopotu wylądował w Londynie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została uhonorowana tytułem "Człowiek Wolności" tygodnika "Sieci".Ale to nie jedyne wyróżnienie, które ją spotkało. Dzięki TVP Info została "profesorem". Na pasek wkradł się błąd. Przyłębska "otrzymała" tytuł profesora, choć w rzeczywistości jest magistrem prawa. Wpadkę udokumentowano na oficjalnym Twitterze stacji.

Kontrowersyjne słowa padły z ust konsula generalnego Federacji Rosyjskiej. Na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej trwały obchody 73. rocznicy wyzwolenia Bielska-Białej spod okupacji hitlerowskiej. Aleksandr Minin, odniósł się do polskich materiałów, które „oczerniają żołnierzy radzieckich”.