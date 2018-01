Bilans dnia. Sprawdź, co działo się we wtorek

Prezydent, mimo sprzeciwu opozycji, chce podpisać ustawę wprowadzającą zmiany w kodeksie wyborczym, a lekarz z Rumii w prywatnym gabinecie postanowił odmówić leczenia "pacjentów z PiS-u". Sprawdź, co działo się 16 stycznia 2018 r.

1 Prezydent podpisze ustawę wprowadzają zmiany w kodeksie wyborczym. Nowe rozwiązania przewidują m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast . Opozycja jest im zdecydowanie przeciwna. PSL planuje skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

2 Zweryfikowaliśmy nieścisłości związane z książką Magdaleny Ogórek. Była kandydatka SLD na prezydenta twierdziła, że nie zobaczy "ani złotówki" z dotacji udzielonej na jej książkę. Chodzi o 40 tys. zł. Z informacji, do których dotarł reporter WP, wynika, że na honorarium Ogórek przeznaczono 9 tys. zł .

3 Robert Kubica został oficjalnie ogłoszony kierowcą Williamsa Bardzo wysoko oceniono zdolność Kubicy do rozwoju samochodu wyścigowego. Polskiemu kierowcy powierzono rolę trzeciego kierowcy, która zapewni mu częste jazdy w oficjalnych piątkowych treningach w ramach Grand Prix oraz udział w testach przedsezonowych i sesjach w trakcie sezonu.

4 Lekarz odmówił leczenia pacjentów "z PiS-u". Na kartce przyklejonej do drzwi gabinetu wyjaśnił, że sprzęt, z którego korzysta, został zakupiony z funduszy WOŚP. Reporterka WP na miejscu dowiedziała się, że są już pierwsze konsekwencje decyzji lekarza. - To po pierwsze jest głupotą, a po drugie to przestępstwo - powiedział w rozmowie z WP prezes Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańska, dr Roman Budziński.