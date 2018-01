Magdalena Ogórek mówiła, że nie zarobi na dotacji z ministerstwa. Sprawdziliśmy

Napisana przez Magdalenę Ogórek książka o generale SS Ottonie Waechterze dostała 40 tys. zł dofinansowania z ministerstwa kultury. "Dotacja jest dla wydawnictwa, autor nie ma z niej ani 1 zł" - oburzała się była kandydatka SLD na prezydenta, gdy media zaczęły pisać o sprawie. Jak wydano te pieniądze? Sprawdziliśmy.

"Lista Waechtera. Generał SS, który ograbił Kraków" to nowa książka Magdaleny Ogórek. O samej książce piszemy tutaj, czytamy też jej fragmenty. Wydawca książki Zona Zero dostał 40 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako, że to środki publiczne, poprosiliśmy o informację, w jaki sposób je wydano. W przeciwieństwie do wielu instytucji publicznych i państwowych firm, wydawnictwo Zona Zero szybko i obszernie odpowiedziało na nasz wniosek.