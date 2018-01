Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w czwartek

Problemy opozycji głosowaniu ws. aborcyjnej, obława na kierowcę, który potrącił policjanta, nowe fakty ws. awaryjnego lądowania bombardiera na Okęciu, list liderów frakcji europarlamentarnych ws. znieważenia Róży Thun przez Ryszarda Czarneckiego oraz nowe oświadczenie skoczka narciarskiego Jana Ziobry - to najważniejsze wydarzenia czwartku.

1 Problemy opozycji . W środę wieczorem okazało się, że do dalszej debaty nad projektem liberalizującym dostęp do aborcji zabrakło dziewięciu głosów. "Koledzy z PO i N, jesteście dupkami" - napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty - okazało się bowiem, że 39 posłów Platformy i Nowoczesnej nie zagłosowało, a kolejni odrzucili projekt. Dziś spotkały ich konsekwencje - posłowie Katarzyny Lubnauer dostali zakaz wypowiadania się, a trójka z nich zawiesiła swoje członkostwo w partii. Trzy osoby wyrzucono też z Platformy Obywatelskiej.

3 Liderzy europarlamentarnych frakcji domagają sie ukarania Czarneckiego. Polityk PiS, który jest jednym z wiceszefów Parlamentu Europejskiego porównał niedawno Różę Thun do szmalcownika. "To niewyobrażalne, by takie słowa padły z ust osoby reprezentującej PE" - napisali politycy w liście otwartym do szefa instytucji. Sprawę w rozmowie z Wirtualną Polską skomentowała Róża Thun.