Pościg w Rybniku. Padły strzały

Sceny jak z filmu akcji późnym popołudniem mogli oglądać mieszkańcy Rybnika. Kierowca volkswagena passata uciekając od kontroli drogowej potrącił policjanta. Padły strzały. Trwa obława na kierowcę, który porzucił już samochód.

- Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg i użyli broni służbowej - przekazała "Dziennikowi Zachodniemu" st. sierż. Anna Karkoszka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. W pewnym momencie doszło do kolizji radiowozu i ściganego pojazdu. Policjanci wyszli z samochodu. Wówczas kierowca passata ruszył, potrącając jednego z funkcjonariuszy i oddalił się z miejsca zdarzenia.