Guy Verhofstadt uderza w Czarneckiego. "To niewyobrażalne"

Lider frakcji liberałów w Europarlamencie wezwał przewodniczącego tej instytucji do działania ws. Ryszarda Czarneckiego. Polityk PiS, który jest jednym z wiceszefów Parlamentu Europejskiego porównał niedawno Różę Thun do szmalcownika. "To niewyobrażalne, by takie słowa padły z ust osoby reprezentującej PE" - napisał Holender w liście otwartym. - Tu nie chodzi o mnie, tylko o Polskę - komentuje w rozmowie z WP Róża Thun.

Verhofstadt stanął w obronie Róży Thun, atakowanej przez Ryszarda Czarneckiego (Agencja Gazeta, Fot: Mateusz Skwarczek)

"Ostatnio Ryszard Czarnecki nazwał koleżankę z Europarlamentu Różę Thun "szmalcownikiem", co oznacza osobę kolaborującą z nazistami i zdradzającą Żydów. To nieakceptowalne. Wraz z pozostałymi liderami grup, wezwałem Przewodniczącego PE do działania. To niewyobrażalne, by takie słowa padły z ust osoby reprezentującej PE" - napisał na Twitterze Verhofstadt. Lider europejskich liberałów porozumiał się w sprawie Czarneckiego z szefami pozostałych frakcji, w tym z Manfredem Weberem, przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PiS.

Poszło o wypowiedź, której Czarnecki udzielił portalowi wpolityce. Polityk PiS, skomentował film dokumentalny o stanie demokracji w Polsce, w którym wystąpiła Róża Thun z PO. "Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj (…) Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein" - powiedział Czarnecki.

"Godne pożałowania zachowanie"

"Piszemy, by wezwać pana do podjęcia odpowiednich działań włącznie z karami" - głosi treść pisma przesłana do Antonio Tajaniego. Czołowi politycy unijni wyrażają oburzenie słowami Czarneckiego, nazywając je "przekroczeniem odpowiedzialnego dyskursu politycznego". "To godne pożałowania zachowanie nie może być łączone z Parlamentem Europejskim" - piszą politycy.

Zwracają taże uwagę, że Czarnecki odmówił przeproszenia Róży Thun. Liderzy europarlamentarnych frakcji przypominają również sytuację, kiedy w listopadzie na rynku w Katowicach "powieszono" portrety polityków PO, głosujących za rezolucją przeciw Polsce.

Z Ryszardem Czarneckim, który przebywa w Brukseli, nie udało nam się skontaktować.

"Nie chodzi o mnie, tylko o Polskę"