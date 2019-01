Bieszczady. Potężny wilk zagryziony w dolinie Sanu

Na niecodzienny widok natknął się turysta spacerujący w sylwestrowy wieczór doliną Sanu. Pod niewielką warstwą śniegu znalazł padłego wilka. Leśnicy wykluczyli w jego śmierci udział ludzi - potężny samiec został zagryziony przez inne wilki.

- Wilk miał poprzerywane tętnice pachwinowe, rany na żebrach, uszkodzone płuco i wyrwany kawał mięsa z karku - mówi Marek Bajda z Nadleśnictwa Lutowiska. To w jego rewirze martwe zwierzę znalazł turysta . Spacerował w okolicy Tworylnego w dolinie Sanu.

Straż Leśna zabezpieczyła zwłoki do momentu przeprowadzenia sekcji przez lekarza weterynarii. Robi się to, by sprawdzić, czy zwierzę nie jest chore, lub nie zostało zabite przez człowieka. Badanie przeprowadzone w środę wykazało, że przyczyną śmierci było zagryzienie przez inne wilki.