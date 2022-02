Biernacki: reżim Putina jest nieobliczalny. ‘’Łapa białego niedźwiedzia’’ może tak uderzyć, że zniszczy pół Europy

Marek Biernacki - były szef MSW i koordynator służb specjalnych, a dziś poseł - gościł w programie “Newsroom”. Mówił o narastającym napięciu wokół Ukrainy. Zwrócił uwagę na fakt, że rosyjska Duma orzekła, że separatystyczne republiki w Donbasie powinny być suwerenne. - Moskwa buduje otoczkę prawną, by zająć co najmniej ten region - ocenił. Ostrzegł też, że rosyjski atak może być skierowany na Charków. - Tam znajduje się spora mniejszość rosyjska. Może zadziałać piąta kolumna, czyli tzw. zielone ludziki - mówił. Zwrócił też uwagę na nasilenie się “wojny informacyjnej”, a także uaktywnienie się w mediach pewnych podejrzanych osób, najpewniej oficerów FSB lub GRU. - Mamy do czynienia z klasyczną wojną hybrydową, która ma uzasadnić albo wejście armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy, albo pojawienie się “zielonych ludzików” - stwierdził. Biernacki powiedział też, że w tym konflikcie także “jesteśmy na linii frontu”. - Sprawa Ukrainy jest dla nas bardzo ważna. Reżim Putina jest nieobliczalny. To jest upadające imperium, ale bardzo niebezpieczne. Ta “łapa białego niedźwiedzia” może tak uderzyć, że zniszczy pół Europy - zaznaczył. Polityk ostrzegał, że póki co możemy się spodziewać zwiększenia aktywności w Polsce rosyjskich agentów wpływu i internetowych “trolli”.