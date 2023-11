Biedronki azjatyckie. Jesienią wdzierają się do pomieszczeń. Mogą ugryźć

Biedronki azjatyckie, znane jako arlekiny, są uważane za gatunek inwazyjny. Ich obecność w Polsce odnotowano w 2006 roku. W krótkim czasie rozprzestrzeniły się one na nowych terytoriach, a okresowo dochodzi również do ich inwazji, przez co chrząszcze pojawiają się w domach i mieszkaniach.