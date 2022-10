Inwazja biedronek. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu

Biedronki azjatyckie, powszechnie zwane też biedronkami ninja lub arlekinami, to gatunek, który został sprowadzony do Europy w celu walki z mszycami. Wszelkie badania wykazały, że są one bardzo skutecznym wrogiem dla tego ogrodowego szkodnika. Nie przewidziano jednak, że ten obcy owad nie tak się rozprzestrzeni. Tym samym okazał się nie tylko zagrożeniem dla mszyc, ale i dla naszych rodzimych biedronek, a nawet dla ludzi.