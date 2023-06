Biedronki azjatyckie. Lasy Państwowe: czuć przedsmak inwazji

Chociaż biedronki azjatyckie najbardziej dokuczają nam wczesną jesienią, gdy wdzierają się do domów i mieszkań, Lasy Państwowe przypominają o nich już na przełomie wiosny i lata. "Biedronki azjatyckie, póki co pałaszują mszyce i przechodzą kolejne stadia rozwojowe, ale już niedługo dostrzeżemy poprzyklejane do murów poczwarki, a na jesień zapukają nam do domów dorosłe biedronki" - informują leśnicy. Jak dodają, biedronki azjatyckie "nie pytają, czy mogą u nas przezimować".