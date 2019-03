Biedroń zdenerwowany pytaniami dziennikarki. "Niech pani nie stawia mnie pod ścianą"

Robert Biedroń był gościem porannej audycji w radiu TOK FM. Pytania prowadzącej wyjątkowo go jednak zirytowały. - To jest problem publicystyczny, a nie herbatka u cioci na imieninach - musiała tłumaczyć Karolina Lewicka.

Zaczęło się od pytania o to, co jest dla niego ważniejsze: wartości czy twarda polityka i wynik wyborczy. Lider Wiosny przekonywał, że wartości są fundamentem jego polityki. Dziennikarka spytała zatem, dlaczego nie wsparł Rafała Trzaskowskiego, który podpisał deklarację LGBT+ i spotkały go w związku z tym duże nieprzyjemności.