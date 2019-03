Robert Biedroń odpowiedział na wezwanie Krystyny Pawłowicz. "Nigdy się jej przelicytuje"

Prezydent Słupska odpowiedział na tweeta posłanki PiS. Jak zapewnił jest na tyle wysportowany, że zrobiłby 100 pompek. Polityk wyjaśnił też dlaczego blokuje inne osoby w mediach społecznościowych. - Droga od mowy nienawiści do przestępstw z tego tytułu jest bardzo krótka - powiedział.

Biedroń skomentował też blokowanie innych internautów na Twitterze, którzy zadają mu niewygodne pytania. - To jest moja przestrzeń. Nie chce tam hejtu. Od lat walczę z mową nienawiści. Nie przyłożę do tego ręki. Zamierzam to kontynuować. To fanpage, a nie hatepage - powiedział były prezydent Słupska na antenie Radia Zet.