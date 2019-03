Partia Biedronia zarejestrowana. Mamy informacje z sądu

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Roberta Biedronia "Wiosna". Powstała ona na bazie poprzedniego ugrupowania założonego przez współpracowników polityka.

- Nazwę partii politycznej "Wiosna Roberta Biedronia”, skrót: "Wiosna” wpisano do ewidencji zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 11 lutego 2019 r. - informuje nas sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nowa partia powstała na bazie wcześniejszego ugrupowania, do którego Biedroń przez długi czas nie chciał się przyznać. W maju ubiegłego roku, ludzie Biedronia złożyli wniosek o rejestrację formacji "Kocham Wolność”. Nowa partia została zarejestrowana przez sąd miesiąc później. We władzach znaleźli się bliscy współpracownicy polityka. On sam oficjalnie zaprzeczał wówczas, że zakłada partię. Sytuacja zmieniła się w grudniu ubiegłego roku.