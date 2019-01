Biedroń rozliczy PiS. Zapowiada powołanie Komisję Prawdy i Pojednania

- Powołam Komisję Prawdy i Pojednania na wzór tej, która powstała w RPA po zniesieniu apartheidu - zapowiedział Robert Biedroń. Były prezydent Słupska tłumaczy, że komisja miałaby zająć się wyjaśnieniem wszystkimi przypadkami, w których PiS mogło złamać konstytucję.

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti jako swój główny polityczny cel wymienia "odsunięcie PiS od władzy". Jego ugrupowanie ma być alternatywą dla wyborców, którzy stracili zaufanie do PO i pozostałych partii opozycji. Zapowiada, że założona przez niego komisja doprowadzi do postawienia członków PiS przed Trybunałem Stanu.

- Kiedy prawo nie jest respektowane, to demoralizuje całą sferę publiczną. I przez to dzisiaj rządzący są zdemoralizowani. To, że PO nie miała wystarczającej siły do postawienia przed Trybunałem Stanu odpowiedzialnych naruszeń konstytucji, jeszcze bardziej zdemoralizowało polską politykę - stwierdził.