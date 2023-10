Biedroń: najważniejsze zadanie wykonane. "Skończył się PiS"

- Jest radość, bo 15 października skończył się PiS - powiedział tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych Robert Biedroń, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. - Polska wraca do Europy, będziemy mieli przestrzeganą Konstytucję i trójpodział władzy. Ludzie będą traktowani jak dobry, a nie gorszy sort. To, że dziś skończyły się rządy PiS, jest najlepszą wiadomością dla Polski. My jako Lewica jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność za współrządzenie Polską - zadeklarował Biedroń. - Pytany o to, czy opozycji uda się utworzyć rząd odparł, że trzy grupowania startujące w wyborach zadeklarowały chęć utworzenia koalicyjnego rządu. - Jako Lewica jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność za Polskę. To miód na moje serce. Lewica nie współrządziła Polską od 18 lat. To dobra wiadomość dla wszystkich ludzi, którzy czekali na Polskę otwartą, tolerancyjną, uśmiechniętą, która jest solidarna i w której wyrównuje się szanse - dodał. Biedroń pytany o wynik powiedział, że jest on satysfakcjonujący. - Najważniejsze zadanie wykonane. Będziemy współtworzyli rząd. Naszym obowiązkiem jako opozycji demokratycznej było doprowadzenie do utworzenia przyszłego rządu. Zrobiliśmy to - ogłosił.