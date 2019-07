Biedroń apeluje do Morawieckiego ws. manifestacji w Białymstoku. "Powinien tam być"

W niedzielę lewica planuje manifestację w Białymstoku. Robert Biedroń zaapelował do przedstawicieli rządu o to, by także pojawili się na wiecu. "Powinni tam być" – stwierdził lider Wiosny.

Apel Roberta Biedronia do premiera Mateusza Morawieckiego ws. manifestacji w Białymstoku (East News, Fot: Lukasz Szelag)

- Liczę, że w niedzielnym wiecu wezmą udział wszystkie ugrupowania polityczne, ale przede wszystkim - przedstawiciele rządu – podkreślił przewodniczący Wiosny. - Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że ta przemoc to nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność. Nie możemy przyzwalać na żadną przemoc, nawet najmniejszą. Jeden raz to o jeden za dużo – dodał Biedroń.

- Politycy i biskupi powinni o tym pamiętać, zanim po raz kolejny cynicznie nakręcą spiralę nienawiści przeciwko jakiejś grupie obywateli - powiedział szef Wiosny. Podkreślił, że w sferze publicznej nie ma miejsca na nienawiść i przemoc wobec jakiejkolwiek grupy obywateli.

Na wspólnej konferencji z przedstawicielami Lewicy Razem i SLD, były prezydent Słupska zwrócił się też z zaproszeniem do Białegostoku do opozycji. PO, Nowoczesna, Kukiz'15 i PSL zapowiedziały jednak, że nie będą uczestniczyć w proteście przeciw przemocy. Zdaniem liderów tych ugrupowań, to upolitycznianie tego, co stało się w ostatnią sobotę podczas Marszu Równości.

20 lipca ulicami Białegostoku przeszła manifestacja pod hasłem "Białystok domem dla wszystkich". Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, w tym przedstawiciele środowisk kibicowskich. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

