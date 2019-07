Przywódca bojówki kibiców na kontrmanifestacji w Białymstoku. Obok działacze PiS

Jak donosi TVN24, w sobotniej kontrmanifestacji przeciwko Marszowi Równości w Białymstoku brał udział Tomasz P. ps. Dragon. Na mężczyźnie ciążą zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz czerpania korzyści z prostytucji. P. miał również być zaangażowany w organizację kibicowskich ustawek.

Wcześniej "Dragon" był kilkakrotnie karany: w 2006 roku za napaść z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu na funkcjonariusza publicznego, następnie za podżeganie do napadu w Ostrowi Mazowieckiej, w którym zginęła jedna osoba. W marcu 2014 roku został skazany na dziewięć miesięcy za zastraszanie świadków innego napadu. Do tego dochodzą liczne wykroczenia podczas wyjazdów na mecze Jagiellonii Białystok.

Najpoważniejsze zarzuty "Dragon" usłyszał w 2013 roku, kiedy Prokuratura Krajowa oskarżyła go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Gang miał czerpać korzyści finansowe z prostytucji, organizować ustawki, nawoływać do nienawiści na tle rasowym i narodowościowym i promować faszyzm.

Do obecności działaczy na kontrmanifestacji w Białymstoku odniósł się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Samorządowcy z Białegostoku już wyjaśniali swój udział w kontrmanifestacji. Z tego co wiem, byli tam, by powstrzymać, a nie eskalować agresję. Jeśli rzeczywiście ktoś z nich naruszył prawo, to oczywiście należy ich osądzić. Ich wyjaśnienia były jednak przekonujące - powiedział na antenie TVN24.