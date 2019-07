Terlecki o przyszłości PiS. Ważne decyzje już w przyszłym tygodniu

- W piątek zbierze się prezydium Komitetu Politycznego, a w przyszły wtorek cały komitet, który zatwierdzi listy na wybory parlamentarne - zapowiedział na antenie TVN24 przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu odniósł się również do spekulacji na temat potencjalnego zastępcy dla Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku szefa partii. Przypomnijmy, że sam prezes PiS niejednokrotnie wypowiadał się o swoim przejściu na emeryturę. - Prezes lubi nas tak straszyć. Traktujemy jego deklaracje o odejściu z uśmiechem. Z pewnością w najbliższym czasie pozostanie na czele PiS - powiedział Terlecki.

Przewodniczący klubu PiS ujawnił, że jego ugrupowanie po wyborach nie wyklucza koalicji z PSL. Jak twierdzi, w tej chwili podobny sojusz wydaje się jednak "mało prawdopodobny". - Po wyborach może być zupełnie inna rzeczywistość. Możliwości są różne. Polityka bywa brutalna i nieraz zmusza do trudnych sojuszy - stwierdził.

Zobacz także: Donald Trump przyjdzie do Warszawy. Wicepremier zabiera głos ws. zaproszenia Putina

Samorządowcy PiS podczas zamieszek w Białymstoku

- Samorządowcy z Białegostoku już wyjaśniali swój udział w kontrmanifestacji. Z tego co wiem, byli tam, by powstrzymać, a nie eskalować agresję. Jeśli rzeczywiście ktoś z nich naruszył prawo, to oczywiście należy ich osądzić. Ich wyjaśnienia były jednak przekonujące - oświadczył.