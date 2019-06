Kolejni posłowie opuszczą Kukiza? Cztery osoby chcą przejść do PiS

- Co najmniej 4 posłów Kukiz'15 chce przejść do PiS i wystartować z list partii Jarosława Kaczyńskiego na jesieni - informuje RMF FM. Najgłośniejszym nazwiskiem w możliwym transferze jest Tomasz Rzymkowski - wiceprzewodniczący sejmowego klubu.

Według reportera RMF, oprócz Rzymkowskiego, największe szanse do przejścia na stronę Zjednoczonej Prawicy mają jeszcze: Barbara Chrobak, Bartosz Jóźwiak i Tomasz Jaskóła. Kandydatura tego ostatniego jest o tyle zaskakująca, że jeszcze we wtorek dementował informacje o jakimkolwiek transferze politycznym między Kukiz'15 a PiS. "Klub funkcjonuje i pracuje" - zapewniał rzecznik w rozmowie z PAP.

Ostateczną decyzję w sprawie posłów K'15 mają podjąć władze klubu PiS. Jak na razie nic jeszcze nie zostało ustalone. RMF informuje, że do transferu może prawdopodobnie dojść, jeśli Paweł Kukiz nie zdecyduje się iść do wyborów razem z partią Jarosława Kaczyńskiego.

Na domiar złego dla Kukiza, inny poseł z jego ugrupowania miał otrzymać wstępną propozycje przejścia do Platformy Obywatelskiej. To stawia w trudnej sytuacji lidera klubu.

Koalicja czy opozycja?

Sprawa transferów na linii Kukiz'15-PiS zaczęła się po wypowiedzi Ryszarda Terleckiego. - Kukiz, wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS - powiedział wicemarszałek Sejmu na antenie Radia Kraków.

Jak zdradził polityk, w PiS nie podjęto jeszcze decyzji, co zrobić z posłami, którzy chcą opuścić ugrupowanie Kukiza. - Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas - dodał Terlecki.