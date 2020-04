Biebrzański Park Narodowy. Pożar strawił tysiące hektarów łąk i lasów. Chęć pomocy jest silniejsza niż strach

- Usłyszeliśmy w środę, że pilnie potrzebna jest woda i suchy prowiant dla strażaków walczących z ogniem. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu udostępnił nam swoje pomieszczenia i sprzęt, a my, harcerze, zaczęliśmy organizować zbiórkę. Nasza lokalna społeczność bardzo szybko zareagowała i zaczęła dostarczać to, czego brakowało. Zostawiliśmy w sklepach spożywczych kartony z informacja ze można zostawiać tam prowiant dla strażaków. Po 10 minutach musieliśmy odbierać kartony bo były zapełnione. Ludzie cały czas donoszą ciasta, kanapki, robią kawę. Dzięki temu strażacy błyskawicznie otrzymali wodę i jedzenie, dostarczali ją nasi harcerze z Goniądza. Rozdajemy też maseczki ochronne - mówi Wirtualnej Polsce phm. Natalia Olszyńska, komendantka 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich.

- Widok pożaru z okna nie napawa optymizmem. Mieszkam w samym Goniądzu, co prawda trochę dalej od Biebrzy, ale z każdego balkonu w miejscowości widać, co się dzieje. W pierwszej kolejności martwiliśmy się o przyrodę. Dla nas łoś to normalny widok. Kiedy okazało się, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia, zaczęliśmy martwić się o naszych przyjaciół i domy. Większa i silniejsza od strachu jest ta wspólna mobilizacja. Ludzie chcą coś robić, a nie tylko patrzeć na to co się dzieje - podsumowuje.