Biden zapowiada zamknięcie granicy. "Użyję jeszcze tego samego dnia"

"To, co jest negocjowane, byłoby, gdyby stało się prawem, najtwardszym i najsprawiedliwszym zestawem reform, by zabezpieczyć granicę, jakie kiedykolwiek mieliśmy w naszym kraju" - napisał prezydent w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. "Dałoby mi to, jako prezydentowi, nowe uprawnienia nadzwyczajne, by zamknąć granicę, kiedy zostanie przytłoczona. I jeśli otrzymam te uprawnienia, użyję ich jeszcze tego samego dnia, kiedy podpiszę ustawę" - zadeklarował.