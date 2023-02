Biden w Kijowie. "Wyrzucić Rosjan z całej Ukrainy"

"Dokładnie to, co powinien robić nasz prezydent… osobista obecność, aby wyrazić amerykańskie zaangażowanie" - napisał w mediach społecznościowych gen. Ben Hodges. "Mam nadzieję, że prezydent USA wykorzysta tę okazję, by powiedzieć, że polityka USA polega na zwycięstwie Ukrainy, wyrzuceniu Rosjan z całego terytorium Ukrainy i że zrobimy wszystko, co konieczne" - dodał były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. Ben Hodges.