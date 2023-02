Biden skomentował decyzję Putina. Mówi o "dużym błędzie"

Do decyzji Putina odniósł się amerykański prezydent. Krótkiego wywiadu udzielił w środę jeszcze w Polsce, zanim odleciał do Waszyngtonu. - To duży błąd. Niezbyt odpowiedzialny - stwierdził Joe Biden w rozmowie z ABC News. Jak dodał, nie odczytuje tej decyzji, jako sygnału, że Władimir Putin rozważa użycie broni jądrowej.