Ekspert o szansach Kamali Harris. Trump już raz tak zaatakował

Biden namaścił Harris

Po ogłoszeniu rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję prezydenta USA Joe Biden oświadczył, że popiera kandydaturę swojej wiceprezydent Kamali Harris. Czy jest możliwe, żeby ktoś jeszcze włączył się w walkę o tytuł kandydata demokratów? Według Tomasza Płudowskiego trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co się wydarzyło, było poza wszelkimi procedurami.