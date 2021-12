Biden będzie rozmawiał z przywódcami B9. Przekaże, o czym rozmawiał z Putinem

"Prezydent Biden będzie rozmawiał z ukraińskim prezydentem Zełenskim, by omówić koncentrację wojsk Rosji na granicach Ukrainy. Później zorganizuje telekonferencję liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki, grupy naszych sojuszników ze wschodniej flanki NATO, by poinformować ich na temat jego rozmowy z prezydentem Putinem, by usłyszeć ich perspektywę na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa i by podkreślić zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do bezpieczeństwa transatlantyckiego" - przekazał Biały Dom dziennikarzom.