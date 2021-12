Joe Biden rozmawiał z europejskimi przywódcami. Andrzej Duda pominięty

Brak zaproszenia dla Andrzeja Dudy do rozmowy z Bidenem skomentował też senator Bogdan Klich. "To miara upadku znaczenia Polski za sprawą PiS w oczach naszego najważniejszego sojusznika. Jeszcze 7 lat temu to Polska uruchomiła Art 4 w NATO, przekonując USA i sojuszników. Dziś w obliczu kolejnej inwazji Rosji na Ukrainę USA konsultują innych bez Polski" - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.