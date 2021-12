Szczyt Biden-Putin. Nowe ustalenia. Putin zażądał gwarancji

Szczyt Biden-Putin. Biały Dom komentuje

We wtorek wieczorem pojawił się także komentarz ze strony Białego Domu. - Prezydent Joe Biden ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina, że jeśli dojdzie do nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to USA wprowadzą dotkliwe sankcje, wyślą Ukrainie większą ilość uzbrojenia i wzmocnią wschodnią flankę NATO - przekazał doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.