Szczyt Biden-Putin. Powodem Ukraina i groźba agresji

Jak ustalili dziennikarze NBC News, "prezydent Biden potwierdził swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji" - czytamy. Według ustaleń stacji obaj przywódcy zlecili swoim zespołom dalsze działania, a Stany Zjednoczone mają zrobić to w ścisłej współpracy z sojusznikami i partnerami.