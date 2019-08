Biarritz. Rozpoczął się szczyt G7. "Wiele osiągniemy w ten weekend"

W sobotę wieczorem w Biarritz na południu Francji rozpoczął się międzynarodowy szczyt G7. Szefowie państw będą debatować do poniedziałku. Tematem przewodnim obrad ma być zwalczanie nierówności.

"Być może nie osiągniemy wszystkiego, co zamierzamy, ale uczynimy, co w naszej mocy, byśmy byli skuteczni, jeśli chodzi o zapewnianie waszego bezpieczeństwa, tworzenie więcej miejsc pracy i zwalczanie nierówności, którą cierpicie. Będę was informował o naszych postępach" - napisał gospodarz szczytu Emmanuel Macron.