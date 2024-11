Zmiany w PKP i na dworcach. W Białymstoku o kolei: Niebo a ziemia

- Trochę po Polsce pojeździłem koleją i widać zmiany, a zwłaszcza na tym dworcu. Zmiany na lepsze, to widać na każdym kroku, wagony są też czyste, nie to, co kiedyś – skomentował mieszkaniec Podlasia, zapytany o zmiany na kolei oraz na dworcu w Białymstoku w ciągu 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Marek Gorczak zapytał podróżujących w Białymstoku m.in. o to, jak oceniają zmiany w PKP oraz na dworcu w stolicy Podlasia. - Dworzec w Białymstoku jest piękny. Zmiana na lepsze, niebo a ziemia. Podziemne przejście z dworca autobusowego na dworzec PKP to jest coś wspaniałego, bardzo mi się podoba – zachwycała się kolejna mieszkanka Białegostoku. - Nie do poznania. Jest teraz tak pięknie, tak nam się tu podoba i widzimy, że Polska się zmienia na lepsze. Zmienia się wygląd dworców, rynków, wraca zieleń, a pociągi to luksusowe. Jest klimatyzacja i jest wygodniej – wyliczała następna rozmówczyni. – Bardzo dobrze, że Unia Europejska to dofinansowuje, przecież Polska ponosi koszty, więc i dużo zyskuje. I dobrze, żebyśmy w tej Unii byli – zakończyła białostoczanka. - Bardzo dobrze, bo dajemy i zyskujemy, a Polska więcej bierze z Unii, niż do niej dorzuca – podsumował kolejny przechodzień. Poznaj więcej opinii Polaków w dalszej części wideo. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.