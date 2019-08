Białystok. Kłótnia i strzelanina na Wygodzie. Sprawca uciekł

Białystok. Policja szuka kierowcy, którzy postrzelił drugiego mężczyznę na Wygodzie. Wcześniej miał zajechać mu drogę.

Do zdarzenia doszło po południu na ul. Wincentego Pola na osiedlu Wygoda w Białymstoku. Jeden z kierowców zajechał innemu drogę. Wszystko wskazuje na to, że to doprowadziło do kłótni. Nie skończyło się jednak tylko na wymianie zdań.