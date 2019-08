Białystok. Awaria cysterny. Wypłynęła łatwopalna substancja

W Białymstoku doszło do rozszczelnienia cysterny z łatwopalną substancją. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Substancja została przepompowana do sprawnej cysterny.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem przy ul. Octowej w Białymstoku. Według nieoficjalnych informacji, cysterna przebywała w Polsce w ramach tranzytu.

Z pojazdu wyciekła łatwopalna substancja używana prawdopodobnie do produkcji żywic epoksydowych. Z cysterny wydostało się kilkaset mililitrów cieczy. Chociaż wyciek był niewielki, strażacy natychmiast rozpoczęli przepompowanie substancji, gdyż cysterna była nieszczelna. W urządzeniu znajdowało się około 26 tys. litrów substancji.

Strażacy zabezpieczyli również teren, by nie doszło do skażenia środowiska i substancja nie dostała się np. do studzienek kanalizacyjnych. Na miejscu pracowali również funkcjonariusze celno-skarbowi i inspektorzy ochrony środowiska.