Białoruskie wojska 12 kilometrów od Ukrainy. "To ćwiczenia"

To już nie blef Łukaszenki? Białoruskie oddziały coraz bliżej granicy z Ukrainą

Jak już informowaliśmy, od 10 sierpnia Siły Zbrojne Republiki Białorusi i Siły Powietrzne Republiki Białorusi zaczęły przemieszczać się do obwodu homelskiego, graniczącego z Ukrainą. Oficjalnie to tylko ćwiczenia, ale eksperci zastanawiają się, czy tym razem Łukaszenka może włączyć się do wojny.