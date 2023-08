Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń. Mocny głos z USA

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa NATO i będziemy pracowali nad tym, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny - oświadczył we wtorek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Odniósł się w ten sposób do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce nad Białowieżą.

