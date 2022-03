Białorusini walczą po stronie Ukrainiy. ''Szykujemy się na wielki atak na Kijów''

Wielu Białorusinów postanowiło chwycić za broń i stanąć po stronie Ukrainy po tym, jak na ten kraj napadła armia rosyjska. Nie chodzi tylko o Białorusinów mieszkających na terenie Ukrainy, lecz także o tych, którzy specjalnie przybyli tam po wybuchu wojny, aby wspomóc Ukraińców. Jednym z białoruskich ochotników walczących ramię w ramię z Ukraińcami, jest 26-letni Jan Derbeiko. Kształcił się na kierunku inżynierii lotnictwa, gdy musiał uciekać z Białorusi po tym, gdy brał udział w protestach przeciw rządom Łukaszenki. Kiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, nie zastanawiając się długo, dołączył do białoruskiej jednostki żołnierzy walczących dla Ukrainy. W rozmowie agencją Associated Press wyraził głębokie rozczarowanie postawą władz swojej Ojczyzny. - Co czuję? Jest mi bardzo przykro. Przykro mi, że terytorium naszego kraju (Białoruś), jest wykorzystywane jako trampolina do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie – powiedział. Iwan to kolejny Białorusin, który walczy przeciwko Rosjanom na Ukrainie. Jest obyty z bronią, gdyż pomagał Ukraińcom już podczas walk w 2015 roku. W ostatnich latach żył jednak zwyczajnie. On również traktuje Ukrainę jak swój drugi dom. - Jak mogę być z dala od domu, kiedy dzieją się tak straszne rzeczy? Jak mogę zostać w domu albo uciec, gdy dochodzi do aktów bezprawia i terroryzmu? Jak mogę nie stawiać oporu? – zadawał retoryczne pytania. Władze Ukrainy podały informację, że na terenie Ukrainy znajduje się już ponad 20 tys. ochotników z wielu krajów, którzy przyjechali wspomagać Ukraińców w walce z armią rosyjską.