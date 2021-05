Białoruś zależna od Kremla? Niemcy pewni. "To potrójny atak"

Łukaszenka bronił także decyzji o "przekierowaniu" samolotu linii Ryanair do Mińska, nazywając to działaniem całkowicie legalne. - Postępowałem zgodnie z prawem, żeby chronić ludzkie życie, zgodnie z wszystkimi przepisami międzynarodowymi - powiedział dziennikarzom Białoruskiej Agencji Telegraficznej (Biełta) przed budynkiem parlamentu. Doniesienia o tym, że samolot został zmuszony do lądowania przez białoruski myśliwiec, nazwał "kłamstwem".