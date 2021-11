Białoruś wezwała polskiego dyplomatę. Jest też oświadczenie

Andrzej Duda podpisał ustawę MSWiA. Polska zbuduje mur

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której na granicy między Polską i Białorusią ma powstać zapora zabezpieczająca w postaci muru. Wcześniej posłowie odrzucili większość wprowadzonych do niej przez Senat poprawek. Koszt budowy zapory to ponad 1,6 mld złotych, z czego 1,5 mld pochłonie sama budowa, a 115 milionów przeznaczone zostanie na urządzenia techniczne.