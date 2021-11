Uzbrojeni mundurowi przekroczyli Polską granicę. MSZ: Poważna prowokacja.

Żaryn ocenił, że była to "poważna prowokacja ze strony białoruskiej", w związku z czym "zarówno polski MSZ, jak i Straż Graniczna zdecydowały się na skierowanie formalnych protestów do strony białoruskiej". Równolegle st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej SG przekazała, że Komendant Główny Straży Granicznej wysłał do swojego odpowiednika na Białorusi pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.