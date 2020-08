Białoruś. Terlecki: "Nie możemy wiele zrobić. Mamy wysłać na Białoruś czołgi?"

- Niewiele możemy zrobić poza oświadczeniem prezydenta i apelami o nieużywanie przemocy. W tej chwili w Mińsku jest spokojnie, nie ma żadnych demonstracji. Zobaczymy, co będzie pod koniec dnia - stwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Milicja miała wjechać wozem do przewożenia więźniów w tłum. Do tłumienia protestów służby używały gazu łzawiącego, gumowych kul, granatów hukowych.

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" podało, że w protestach na Białorusi zginęła co najmniej jedna osoba, a ponad 140 zostało zatrzymanych.

Terlecki zapytany przez dziennikarkę TVN24, czy będzie bardziej zdecydowana reakcja polskich władz na protesty, odpowiedział: - Ale co pani myśli, że najedziemy Białoruś albo wyślemy tam czołgi?

Terlecki stwierdził, że w Mińsku jest teraz spokojnie i trzeba poczekać na to, jak sytuacja będzie wyglądała pod koniec dnia. - Wiemy, co się wczoraj stało, ale nie wiemy, co się stanie w najbliższych dniach - stwierdził Terlecki.