Wybory na Białorusi. Były dowódca GROM komentuje

- Ten zryw po wyborach jest większy niż można byłoby sobie wcześniej wyobrazić. Najgorszy scenariusz na najbliższe dni to krwawe rozprawienie się z demonstrantami, represje i masowe aresztowania. I niestety to w tym kierunku zmierza. Takim pozytywnym scenariuszem byłoby samoustąpienie Łukaszenki z urzędu. Jest to niestety mało realne - ocenia w rozmowie z WP gen. Roman Polko.

Jego zdaniem, w najbliższym czasie czekają nas dalsze protesty na Białorusi. Nie będzie to tak duża skala jak niedzielne manifestacje. - Łukaszenka utrzyma się przy władzy, ale nie wiadomo, jak długo. Nastroje na Białorusi są nastawione na to, by rzeczywiście coś w tym kraju zmienić. Łukaszenka musi to widzieć, bo odcina w kraju internet, tylko po to, żeby mieszkańcy nie mieli możliwości konsolidacji - uważa były szef GROM.