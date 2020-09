WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze białoruś + 2 protestyZmicier Mickiewicz Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Białoruś. Protesty nie ustają. Zmicier Mickiewicz: "Widzimy wsparcie od Polski i Litwy" Na Białorusi nie ustają protesty przeciw Łukaszence. - Widzimy wsparcie od Polski i Litwy, za co bardzo dziękujemy. Naprawdę widać tę pomoc... Rozwiń A macie takie poczucie że zachód i … Rozwiń Transkrypcja: A macie takie poczucie że zachód interesuje się Białorusią że zachód wam pomaga no my widzimy wsparcie od najpierw od Polski i od Litwy za co Bardzo dziękujemy bo naprawdę to jest widać to wsparcie i funduszu Solidarności też pracują i z Polski i miody niepodległościowej też pracują z Polski z Litwy i mu po prostu to widzimy i naprawdę będzie Białorusi Mów teraz No to te kraje są które po prostu pomagają to widać że nie ma nie widzę ci takiego dużego wsparcia ja nie wiem tam bo zachodu kolektywnego Nie można powiedzieć że Unia Europejska jak cała okazuje jakieś takie duże wsparcie ale wsparcie tych naszych sąsiadów bez bardzo ważny i ludzie i ludzie to doceniają ale czego byście oczekiwali jakiego rodzaju wsparcia sankcje wobec Białorusi sankcje wobec białoruskich Gitar atak sankcję wobec sankcje ekonomiczne żeby w ogóle przedsiębiorstwo które są związane z państwem czy z Łukaszem będą na przykład nie mogli realizować w swoich operacji finansowych na za to znaczy że będzie odcinane cała ta cały to sprzedanie ropy na przykład czy w ogóle te operacje które są kontrolowane przez rodziny łukaszenki przez Tą koronę Przestań pompowany system i to to będzie duży cios naprawdę dla reżimu łukaszenki oczywiście no i też był rusini gotowi zapłać Oczywiście że teraz ludzi są na tyle po prostu już zmęczeni tym że po prostu uważają że nawet takie środki ekonomiczny to mogą być okej i moim zdaniem że psalm proponujesz najlepsze No i właśnie ta Solidarność którą Inicjuje Polska właśnie a to ta propozycja wprowadzenia strefy bezwizowe ino wjazd bezwizowy mów ze strony Polski i Rumunii Litwy No to jest niesamowite no i ludzie to też doceniają oczywiście i właśnie w moim zdaniem że takie sancji że z jednej strony udarność wlepy protestujących z drugiej strony Sunset dla reżimu to jest coś niesamowitego No a najlepsze to w ogóle jak już mówił nawet Pawła Tłuszcza że ten fundusz który będzie aktywowany w w przypadku kiedy władza się zmienię na Białorusi Kiedy łukaszenko odejdzie to w ogóle też jest super pomysłem który bym też powiedział dla dorosłych urzędników i dla wielu oficjalną muszę sytuacja może się zmienić bo właśnie już jest wiadomo że Łukaszem to kasę od zachodu nie dostanie na razie A to po prostu Będą duże jakieś około 3 miliardów dolarów Jak można tak policzyć tak bo jak jak na szybko no i po prostu to już duży cios dla władzy białoruskiej ale jeszcze jakieś tam bary to naprawdę może może być dla