Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z klubami parlamentarnymi

- Białorusini chcą podejmować suwerennie decyzje, co będzie się działo w ich kraju - tak z kolei komentował reprezentant Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski. - To jest nasz interes narodowy, by ich wspierać oraz ten proces. To stanowisko wyraźnie wybrzmiało w naszych wystąpieniach - dodał. Zalewski podkreślił, że każda akcja Polski powinna być "zakotwiczona" w działaniach Unii Europejskiej. Według niego oznacza to zmiany w nastawieniu Polski wobec UE.