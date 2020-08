Białoruś. Polski dziennikarz znalazł łuskę z napisem "Made in Poland". Jest reakcja resortów

Na ulicach największych miast Białorusi trwają protesty po wyborach prezydenckich. Dochodzi do starć z policją, które są tłumione m.in. za pomocą gumowych kul. Polski dziennikarz Sławomir Sierakowski pokazał zdjęcie łuski po jednej z nich. Widoczny jest napis "Made in Poland".

Warto zaznaczyć, że na początku 2020 roku kraje Unii Europejskiej zdecydowały przedłużyć o rok (do 28 lutego 2021 roku - przyp. red.) embargo na dostawy na Białoruś broni i sprzętu, który mógłby być wykorzystany do stosowania represji. Embargo obowiązuje od 2011 roku. Nie wiadomo, kiedy naboje, o których mówi Sierakowski, zostały zakupione.

Te oznaczenia wskazują na to, że są to naboje ostrzegawcze, ślepe. Ich zadaniem jest wytwarzanie huku, nie mają pocisku. Natomiast skrót FAM 12 Pionki nawiązuje do Fabryki Amunicji Myśliwskiej w miejscowości Pionki (12 to kaliber broni - przyp. red.).